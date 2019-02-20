Вице-премьер и вице-министры прибыли на отчетную встречу акима Алматы с населением

В зале присутствует более 3 тысяч человек.

Аким Алматы Бауыржан Байбек проводит отчетную встречу с населением. Во Дворце Республики присутствуют вице-премьер Ерболат Досаев и вице-министры образования и науки, труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz.

Кроме того, в зале находятся члены Общественного совета, блогеры, руководители управлений. С докладом выступает аким Алматы. Он уже успел сообщить 3-тысячному залу с трибуны, что в Алматы запускается специальная жилищная программа.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе ежегодной отчетной встречи перед населением особое внимание уделил вопросам повышения эффективности социального обеспечения горожан и в частности многодетных семей. Глава мегаполиса отметил, что в целом за последние две недели были проведены десятки встреч с более чем 600 матерями.

"Были проанализированы сотни запросов, наиболее острые из которых – жилье, оплата коммунальных услуг, повышение пособий, учеба и трудоустройство. Все предложения, включая изменение методики адресной социальной помощи, направлены в рабочую группу при правительстве. Но и на уровне акиматов есть рычаги и ресурсы, поэтому нами выработан комплекс мер. Так, в Алматы запускается специальная социальная жилищная программа "Бақытты отбасы". Поскольку из 1276 многодетных и неполных семей, состоящих в очереди, многие не имеют средств на оплату первоначального взноса, из бюджета города будут выделены жилищные сертификаты на сумму 1 млн тенге. Первоначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры, ставка - 2% на 18 лет. В предыдущие два года мы успешно реализовали программу "Алматы Жастары". Было прокредитовано молодым семьям по 5%-ной ставке 238 квартир стоимостью до 10 млн тенге. То есть у нас есть реальный опыт", - сказал Бауыржан Байбек.

При этом кредитоваться будут только малогабаритные квартиры во вновь построенных домах со стоимостью не более 15 млн тенге. В текущем году ожидается сдача уже более 500 таких квартир в Алатауском и Наурызбайском районах. Кроме того, имеются резервы для нового строительства на месте ветхого жилья. По государственно-частному партнерству за пять лет планируется построить 23 тысячи квартир.

Следует отметить, что за последние 3 года в порядке очереди более 10 тысяч алматинских семей получили квартиры. Из них 1356 квартир выделено из городского жилого фонда и более 8 тысяч распределено по льготной ипотеке. Почти 40% - среди социально уязвимых категорий: 2375 квартир многодетным и неполным семьям, 564 – людям с ограниченными возможностями, 345 - детям-сиротам, 165 квартир - пенсионерам и ветеранам.

Встреча продолжается.

Альберт Ахметов

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