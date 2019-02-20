Начиная со второго ребенка.

Глава мегаполиса проводит отчетную встречу с населением во Дворце Республики, передает Zakon.kz.

Детский сад станет бесплатным для малообеспеченных семей Алматы, начиная со второго ребенка.

"Как известно, родители оплачивают только 18 тысяч тенге за питание детей в детских садах, оставшиеся 27 тысяч субсидирует государство. Только в прошлом году на 51 тысячу мест в детсадах по государственному заказу было выделено 16 млрд тенге. В этом году сумма на 1,8 млрд больше. Вместе с тем, для многодетной семьи с низким уровнем дохода, если в детсад ходит двое или более детей, даже эта сумма - большая нагрузка на семейный бюджет. В этой связи в рамках программы "Бақытты отбасы" для малообеспеченных семей, начиная со второго ребенка, детский сад станет бесплатным", - сказал Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что сегодня более 14 тысяч из малообеспеченных семей получают горячее питание в школах, 3475 детей - школьную форму, 2333 детей – получили финансовую помощь, и 4050 детей - путевки в летние лагеря.

Кроме того, отличникам учебы из малообеспеченных семей будут выплачиваться стипендии, сказал Байбек.

"В рамках программы "Бақытты отбасы" отличникам учебы из малообеспеченных семей будут выплачиваться стипендии. Это будет стимулировать стремление к знаниям. Студентам университетов и колледжей – по 10 тысяч в месяц, школьникам – по 5 тысяч. К слову, в этом учебном году из всех выделенных по стране грантов 40%, или 27 тысяч – пришлись на Алматы. Как известно, все учащиеся на грант получают стипендии. А мы говорим про стипендии студентам-отличникам из многодетных семей, даже если они учатся на платной основе. Безусловно, это дополнительный источник дохода для семьи", - отметил аким.

Кроме того, в мегаполисе запускается специальная социальная жилищная программа "Бақытты отбасы". Поскольку из 1276 многодетных и неполных семей, состоящих в очереди, многие не имеют средств на оплату первоначального взноса, из бюджета города будут выделены жилищные сертификаты на сумму 1 млн. тенге. Первоначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры, ставка - 2% на 18 лет. При этом кредитоваться будут только малогабаритные квартиры во вновь построенных домах со стоимостью не более 15 млн.тенге

Альберт Ахметов

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