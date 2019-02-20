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Открыть счет в банке теперь можно не выходя из дома или офиса

Идентификация клиента будет осуществляться на основании его биометрических показателей и сведений из государственной базы данных "Физические лица", полученных на основании согласия клиента.

Фото : b3.pena.ru.net20 февраля 2019, 11:05

Национальный Банк Казахстана запустил в тестовом режиме систему удаленной идентификации личности с участием банков второго уровня, передает Zakon.kz.

Проект реализуется в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан" и направлен на предоставление возможности клиентам финансовых организаций получения финансовых услуг дистанционным способом.

"Внедрение механизма позволит клиентам удаленно, не выходя из дома, офиса, без посещения отделений банков и подписания бумажных документов получить наиболее востребованные финансовые услуги, в том числе, открытие банковского счета, вклада, выпуск платежной карточки и заключение иных сделок. В рамках данного механизма для прохождения удаленной идентификации клиенту достаточно ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и пройти сеанс видеоконференцсвязи с банком. Идентификация клиента будет осуществляться на основании его биометрических показателей и сведений из государственной базы данных "Физические лица", полученных на основании согласия клиента", - рассказали в Нацбанке.

Как отмечается, разработана максимально приближенная к реальным условиям тестовая платформа для использования сервиса в рамках ограниченного числа клиентов банков. В настоящее время к платформе подключены и успешно тестируются 11 банков. На стадии подключения находится также ряд других банков.

"Внедрение в Казахстане проекта удаленной идентификации личности повысит уровень, эффективность и доступность финансовых услуг для клиентов, исключит географические барьеры, в том числе для жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан, что будет способствовать дальнейшему развитию дистанционных сервисов и переводу в будущем большинства финансовых услуг в онлайн-режим", - заключили в Нацбанке.


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