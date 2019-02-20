Что делать, если в доме завелись клопы

В первую очередь заключайте договор на проведение обработок против грызунов и насекомых, даже если вы заказываете обработку в квартире.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал жалобы горожан на нашествие клопов и рассказал, что нужно делать в случае их появления, передает Zakon.kz.

В последние годы в столице эти насекомые оккуупировали жилые дома и офисы. Многие полагают, что клопы заводятся только в грязных помещениях, но это не так, они способны приживаться в любом помещении. Они могут появится внезапно и в элитной городской квартире, на даче или загородном доме.

"Вариантов, как клопы попадают в квартиру довольно много. От соседей, от гуляющих домашних животных на улице, из отеля или хостела, приехать с вами домой в чемодане с одеждой, техники, из б/у мебели или реставрированной под маркой "элитной", - рассказал Байгабулов. - Клопы могут прийти к вам по системам вентиляции, пролезть в щели в дверях и окнах, забраться в сквозные розетки или гофру для кабеля, проползти по внешней стене дома в окно или вентиляционное отверстие, залететь на балкон при уборке в квартире сверху".

По его словам, до 2014 года работы и услуги в сфере дератизация (истребление грызунов) и дезинсекция (истребление насекомых) лицензировалась и была контролируема уполномоченными органами. В настоящее время это сфера услуг носит уведомительный характер, т.е. не подпадает под контроль и соответственно там работают как профессионалы, так и случайные специалисты.

"Пользуясь этим, не всегда обработки заканчиваются только зря потраченными финансами, а приходится расплачиваться здоровьем или жизнью. Так, в ноябре 2018 года в Мангыстауской области после проведения обработок, пять человек отравились, двое из них скончались, в январе 2019 года в Актау после травли клопов трое детей отравились парами токсичного препарата, один из них скончался", - отметил руководитель департамента.

По его словам, жители сетуют о неэффективности обработок, при этом дезорганизация не заключает договор, не оставляет квитанцию, телефоны часто бывают отключены.

Садвакас Байгабулов рассказал, как правильно выбрать организацию по обработке и на что обратить внимание.

"В первую очередь заключайте договор на проведение обработок против грызунов и насекомых, даже если вы заказываете обработку в квартире. При заключении договора не забудьте предусмотреть пункт об обязательствах дезорганизации в случае неэффективности ее обработок", - подчеркнул он.

Проверить наличие уведомления о начале деятельности в поиске разрешительных документов базы электронного лицензирования (elicense.kz) с помощью ИИН/БИН дезинфекционной организации.

Уточнить есть ли санитарно-гигиеническое заключение на склад, где хранятся препараты, а не в гараже или подвале у себя, где в результате неправильного хранения они могут потерять свои качества.

Потребовать сертификат о прохождение специализации персонала, так как дезинфекторы каждые 5 лет обязаны проходить профессиональную подготовку.

Запросить свидетельство о государственной регистрации на используемые препараты, которые используются при проведении обработок, так как в своем составе имеют химические и биологические вещества.

"Важно знать, ни в коем случае не покупайте препараты в неустановленных местах, в том числе на рынке. У разных препаратов свои сроки и особенности действия, некоторые имеют отсроченный (накопительный) срок действия 3-5 дней, другие 7-10 дней", - подчеркнул руководитель департамента.

Он отметил, что после проведения обработки необходимо выждать определенное время, прежде чем проводить уборку. Но не всегда клиенты это делают, начинают убираться раньше, вследствие, часть насекомых выживает и у них появляется привыкание к инсектицидам, и тогда избавиться от них становится очень трудно – необходимы комплексные меры (неоднократные обработки, разнообразные препараты и т.д.).

Поэтому, если дезинфектор дает инструкции – необходимо их соблюдать в точности. И не стоит самим проводить обработки, а необходимо доверить это профессионалам. Самоучек в этом деле быть не может. Связано это с препаратами, которые применяются в работе и с рисками. Так как от точности дозировки и распыления препарата зависит не только качественность выполняемых работ, но и здоровье людей.

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