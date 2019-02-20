Время ожидания поездов в метро Алматы сократится

Восемь новых составов приобрели для города.

Бауыржан Байбек рассказал об общественном транспорте на отчетной встрече с населением, передает Zakon.kz.

"Продолжается строительство двух новых станций метро. Это увеличит ежедневный пассажиропоток до 86 тыс. человек. Для снижения интервалов между поездами закупается еще 8 новых составов. Начата их сборка. Хочу поблагодарить Ерболата Досаева и правительство за то, что поддержали нас деньгами. Это большая сумма. Город этого бы не потянул. Мы сейчас эти составы закупили",- сказал аким Алматы.

Усилена работа диспетчерских пунктов для наземного общественного транспорта, но качество по-прежнему низкое.

"С перевозчиков удержано более 560 млн тенге субсидий, расторгнуты договоры с рядом перевозчиков. Кто не соблюдает требования по качеству, работать в пассажирском транспорте не будет",- заявил Байбек.

Благодаря субсидированию автопарк города обновлен до 86%.

"Открыт международный завод по выпуску электроавтобусов третьего поколения с автопарком на 300 мест. Запуск линии BRT позволил пассажирам сэкономить время в пути. Ежедневно новой выделенной линией для общественного транспорта пользуется более 100 тыс. пассажиров ежедневно", - поведал Бауыржан Байбек.

Люди не просто так выбирают общественный транспорт, сказал Бауыржан Байбек.

"В часы пик скорость движения автобусов по Тимирязева даже с учетом остановок в три раза выше, чем автомобилей. Поэтому людям, у кого нет машины, этот проект очень нравится. Студенты едут в автобусе и радуются, что двигаются быстрее машин. Один автобус заменяет 35-40 машин. Люди едут быстрее", - отметил Байбек.

Вместо старого трамвая, который нес риски для безопасности, идет работа по строительству LRT с ожидаемым потоком 100 тыс. человек в день.

"Завершается первый этап конкурса. В этом году от "Зеленого базара" до "Алматы арена" начнется вынос инженерных сетей", - добавил аким.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!