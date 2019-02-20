Абаев поручил заместителю собрать все замечания журналистов по новым правилам аккредитации

Эти правила должны быть приняты только в результате консенсуса, в том числе с учетом мнений СМИ - Абаев.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев поручил своему заместителю собрать замечания и предложения журналистов по вопросу изменений правил аккредитации. Он отметил, что документ должен быть принят только по достижению консенсуса, передает корреспондент Zakon.kz.

"Поручаю вице-министру Нургуль Мауберлиновой осуществить сбор замечаний и предложений журналистов. Эти правила должны быть приняты только в результате консенсуса, в том числе с учетом мнений СМИ", - подчеркнул Даурен Абаев.

На расширенном заседании коллегии Министерства информации и коммуникаций РК в Службе центральной коммуникации Даурен Абаев также остановился на новшествах, введенных в 2018 году.

"В прошлом году был разработан закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, данный НПА регулирует возрастную классификацию информационных продуктов. Помимо этого, в Уголовный кодекс и Предпринимательский кодекс, КоАП внесены поправки, предусматривающие ответственность за распространение вредной для детей информации", - сказал он.

Помимо этого, были внесены изменения в ряд законодательных актов по вопросам рекламы. Среди основных новшеств: введение обязательного объема социальной рекламы, ограничение на объем рекламы транслируемых в прайм-тайм.

Татьяна Ковалева, Астана

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