Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Абаев поручил заместителю собрать все замечания журналистов по новым правилам аккредитации

Эти правила должны быть приняты только в результате консенсуса, в том числе с учетом мнений СМИ - Абаев.

Фото : 24.kz20 февраля 2019, 11:45

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев поручил своему заместителю собрать замечания и предложения журналистов по вопросу изменений правил аккредитации. Он отметил, что документ должен быть принят только по достижению консенсуса, передает корреспондент Zakon.kz.

"Поручаю вице-министру Нургуль Мауберлиновой осуществить сбор замечаний и предложений журналистов. Эти правила должны быть приняты только в результате консенсуса, в том числе с учетом мнений СМИ", - подчеркнул Даурен Абаев.

На расширенном заседании коллегии Министерства информации и коммуникаций РК в Службе центральной коммуникации Даурен Абаев также остановился на новшествах, введенных в 2018 году.

"В прошлом году был разработан закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, данный НПА регулирует возрастную классификацию информационных продуктов. Помимо этого, в Уголовный кодекс и Предпринимательский кодекс, КоАП внесены поправки, предусматривающие ответственность за распространение вредной для детей информации", - сказал он.

Помимо этого, были внесены изменения в ряд законодательных актов по вопросам рекламы. Среди основных новшеств: введение обязательного объема социальной рекламы, ограничение на объем рекламы транслируемых в прайм-тайм.

Татьяна Ковалева, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты