О переводе алматинской ТЭЦ-2 на газ высказался Бауыржан Байбек

Также он прокомментировал судебные иски к акимату.

Аким Алматы Бауыржан Байбек высказался об экологической ситуации в Алматы и судебных исках к городской администрации по экологии, передает Zakon.kz.

По словам акима Алматы, ТЭЦ-2 в Алматы находится в собственности "Самрук-Энерго". Сейчас в компании разрабатывают технико-экономическое обоснование для перевода теплоэлектроцентрали на газ.

"Предварительно, как сказал министр энергетики, стоимость проекта - порядка 500 миллиардов тенге. То есть, с одной стороны надо инвестировать, поменять, а с другой - надо не повышать тарифы. На Западе почему ТЭЦ такие эффективные? У них тарифы высокие. Люди сами все скидываются, это делают. Наша задача - удержать тарифы, при этом модернизировать это. Это все стоит как-то денег. Поэтому нам надо очень серьезно здесь думать", - добавил аким.

По его словам, уже 99% частного сектора Алматы переведено на газ. Осталось всего 2017 домов, это в три раза меньше, чем в 2016 году.

"К половине из них уже подведены распределительные сети, до остальных домов газ будет доведен в конце третьего квартала этого года. Есть те, которым подведен магистральный газ, но не хотят подключаться. Мы дали поручение природоохранной прокуратуре. Они будут жестко мониторить тех, кто топит резиной, мусором. Потом всем городом дышим этим воздухом", - заключил он.

Также глава города прокомментировал высказывания критических замечаний.

"Вы знаете, сегодня некоторые пытаются заработать авторитет за счет популизма и откровенной спекуляции на этом вопросе. Подали иск на акимат. Эти люди элементарно не знают или делают вид, что не знают законодательства. Не понимают разницы между республиканским и местным бюджетами, разграничением компетенций", - сказал Бауыржан Байбек.

Альберт Ахметов

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