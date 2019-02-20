В Усть-Каменогорске мужчины отобрали обувь у инвалида

Мужчинам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.

В Усть-Каменогорске двое неизвестных напали на инвалида и забрали у него зимние кроссовки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинка Live.

Полицейские отыскали грабителей и задержали их. Они были ранее судимы. В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 191 части 2 Уголовного кодекса РК "Грабеж". Мужчинам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.

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