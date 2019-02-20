В Усть-Каменогорске мужчины отобрали обувь у инвалида
Мужчинам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.
Фото : © gorsite.ru20 февраля 2019, 12:29
В Усть-Каменогорске двое неизвестных напали на инвалида и забрали у него зимние кроссовки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинка Live.
Полицейские отыскали грабителей и задержали их. Они были ранее судимы. В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 191 части 2 Уголовного кодекса РК "Грабеж". Мужчинам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4958758-958d3d7b935cdfcef316a69294d0e44c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...