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В Усть-Каменогорске мужчины отобрали обувь у инвалида

Мужчинам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Фото : © gorsite.ru20 февраля 2019, 12:29

В Усть-Каменогорске двое неизвестных напали на инвалида и забрали у него зимние кроссовки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинка Live.

Полицейские отыскали грабителей и задержали их. Они были ранее судимы. В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 191 части 2 Уголовного кодекса РК "Грабеж". Мужчинам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.


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