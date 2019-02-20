Алматинца привлекут к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни

Он систематически публиковал в соцсетях монологи, вызывающие межнациональное разногласие в обществе.

Фото : Pixabay

Алматинца, прославившегося в соцсетях благодаря своим монологам, направленным на разжигание межнациональной розни, привлекут к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы. "Департамент полиции Алматы информирует о проведении досудебного расследования в отношении гр.Б., который посредством социальных сетей систематически распространяет видео со своим монологом, вызывающим межнациональное разногласие в обществе. Его действия квалифицируются ст.174 УК РК - разжигание межнациональной розни. Производство по уголовному делу осуществляет Следственное Управление ДП Алматы. Назначены соответствующие экспертизы", – сообщили в пресс-службе городского ДП.

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