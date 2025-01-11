Акмолинца лишили свободы за разжигание межнациональной розни в интернете
Фото: Zakon.kz
Жителя Акмолинской области приговорили к лишению свободы за разжигание межнациональной розни в интернете, сообщает Zakon.kz.
О показательном процессе по этому уголовному делу рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
"Один из жителей Астраханского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения летом 2024 года, в приложении "Чат Рулетка", предназначенном для общения пользователей из разных стран, во время беседы с другим пользователем высказал оскорбительные утверждения по отношению к представителям другой национальности, включая использование нецензурной брани", – сообщили в прокуратуре.
Экспертиза подтвердила наличие в высказываниях признаков разжигания национальной вражды и розни, а также пришла к выводу, что слова носили оскорбительный характер в отношении представителей другой национальности.
В суде вина подсудимого была полностью доказана. Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
В январе 2025 года в Шымкенте женщину осудили за трансляции в TikTok. По данным следствия, подсудимая, придерживаясь взглядов "неотенгризма", с августа 2023 года по сентябрь 2024 года вела стримы, где высказывала мнения, направленные на разжигание розни против приверженцев ислама.
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