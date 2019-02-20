Для всех госорганов Казахстана создадут один сайт

В этом году мы создадим единый интернет портал для госорганов. Один вместо сотни – Абаев.

В апреле будет запущен единый государственный портал для всех ведомств. Об этом сегодня на расширенном заседании коллегии МИК РК в Службе центральных коммуникаций рассказал министр Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.

"В этом году мы создадим единый интернет портал для госорганов. Один вместо сотни. В том числе акиматов, районных акиматов. Все финансирование будет закрытым и все будет в рамках единого портала. Он сейчас проходит тестирование и будет направлен в первую очередь для нужд потребителя", - сказал он.

Портал будет ориентирован, по словам Абаева, на предоставление государственных услуг всеми ведомствами страны. Обновлением новостей всех разделов сайта будет заниматься специальный отдел.

"Это все будет представлено на суд общественности и, я думаю, даже в апреле месяце. Название сайта gov.kz, постепенно в течение 2-х лет мы все остальные государственные сайты закроем. Это приведет к экономии почти 1 млрд тенге. Это существенная экономия средств, и резко вырастет качество", - пояснил он.

По словам Абаева, с появлением общего сайта госорганы уже не будут отвечать за обновление и техническое сопровождение, а только за контент. Министерство, например, будет отвечать за 2 части: новостная часть, которая должна постоянно обновляться, и за оказание государственных услуг.

"Мне кажется, это будет уже достаточно серьезным и где-то революционным шагом, который позволит в том числе и журналистам максимально качественно получать информацию", - добавил он.

За основу разработки общего государственного сайта был взят опыт Великобритании.

Татьяна Ковалева, Астана

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