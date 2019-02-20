11 полигонов ТБО планируют построить в Атырауской области
За 2018 год собрано 112 тысяч тонн ТБО.
Фото : РСК Атырауской области20 февраля 2019, 14:27
Об этом глава региона Нурлан Ногаев сообщил на отчетной встрече перед населением области, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.
- В области принята региональная программа по управлению твердыми бытовыми отходами, рассчитанная на 2017-2021 год. На сегодняшний день на мусорных полигонах области хранится 2,3 млн тонн различных отходов. Только за прошлый год собрано 112 тысяч тонн ТБО. Строительство новых полигонов по сбору мусора - необходимая работа, - сказал Нурлан Ногаев.
Природоохранные мероприятия имеют важное значение для региона. За прошедший год в области было проведено 47 различных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на экологию региона. Общая сумма финансирования составила 4,9 млрд тенге.
В данный момент планируется строительство полигонов твердых бытовых отходов в 11 населенных пунктах Атырауской области.
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