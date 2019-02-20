Коргалжынский заповедник закрыли для ловли рыбы

Также введен запрет на весеннюю охоту в период с 16 февраля по 14 июня и ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей.

В связи с выявленными ранее нарушениями правил условий мелиоративного лова в Коргалжынском государственном природном заповеднике с 18 февраля 2019 года введен запрет на выдачу разрешительных документов в рамках мелиоративного лова рыбы на всей территории заповедника. Об этом сообщила пресс-служба МСХ, передает Zakon.kz.

"В данной местности на территории озер сегодня зимуют около 3000 особей сайгаков Бетпакдалинской популяции. Закрытие доступа рыболовов на водоемы позволит исключить фактор беспокойства сайгаков и предотвращения возможных случаев браконьерства", - сообщили в ведомстве

За нарушение данного запрета в зависимости от деяния предусмотрены административная и уголовная ответственность согласно действующему законодательству.

В связи со снижением численности пернатой дичи также введен запрет на весеннюю охоту в период с 16 февраля по 14 июня и ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты.

"Весенняя охота на любой вид животных создает мощный фактор беспокойства, при котором заставляет птиц покидать места гнездования, в результате нарушается процесс гнездования. Также при весенней охоте первыми добываются наиболее активные и ценные в репродуктивном отношении самцы, что ухудшает генофонд видов", - пояснили в министерстве.

В связи с запретом на весеннюю охоту руководителям областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира поручено ежегодно в весенний период проводить мониторинг водоплавающей дичи.

Закрытие весенней охоты оказывает положительное влияние на воспроизводство водоплавающей дичи и способствует увеличению ее численности.

Так, за последние три года наблюдалось увеличение численности уток на 10%, лысух на 5% и гусей на 13%. Инспекторами были замечены полные кладки яиц у местных уток, наблюдалась вторая кладка у уток нырковых пород и болотной дичи, в том числе - красноголовая чернеть, широконоска, свиязь, серая утка, водоплавающая дичь наблюдалась стаями на водоемах, где ранее встречались только единичные особи.

Как отмечается, за нарушение запрета на охоту статьей 382 "Нарушение требований пользования животным миром правил охоты" Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрен административный штраф либо лишение на право охоты с конфискацией орудий административного правонарушения.

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