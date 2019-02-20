80 тысяч квадратных метров жилья планируется ввести в Алматинской области

Для снижения первоначального взноса выделено 1 млрд тенге на жилищные сертификаты.

В 2019 году в рамках программы "Нурлы жер" планируется ввести квадратные метры жилья в 2 раза больше. Об этом сообщил аким Алматинской области Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

В том числе будет построено 42,1 тысячи квадратных метров кредитного, 32 - арендного и 5,2 - коммунального жилья, всего 924 квартиры.

По программе "7-20-25" определены 26 массивов, где до 2025 года планируется построить4 млн.кв.метров жилья, квартиры получат 104 тысячи семей.

Для снижения первоначального взноса выделено 1 млрд тенге на жилищные сертификаты.

Список получателей расширили и приняли решение предоставлять их не только учителям, медработникам, но и социально-уязвимым слоям населения, в т.ч. многодетным семьям.

- У нас очередность растет, сейчас на получение жилья в очереди стоят43,3 тыс.чел., на земельные участки –151,6 тыс.чел.Сейчас мы имеем возможности больше уделять внимание на строительство домов, ремонт дорог, газификацию, обеспечение питьевой водой и решение проблем социально-уязвимых слоев населения, оказывать им поддержку. Бюджет области позволяет это сделать, - сказал Амандык Баталов

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