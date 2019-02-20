80-летнюю гражданку Германии выдворили из Казахстана за двойное гражданство
С начала года транспортные полицейские привлекли 233 человека к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Фото : п/служба20 февраля 2019, 16:39
С начала текущего года транспортные полицейские привлекли 233 человека к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Казахстана, из них за нарушение двойного гражданства привлечены 2 иностранца, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.
Так, сотрудниками Управления миграционной службы Департамента полиции на транспорте при проверке на территории аэропорта "Сары-Арка" Бухар-Жырауского района Карагандинской области был привлечен гражданин Германии 1958 года рождения за нарушение законодательства РК о гражданстве.
Суд Бухар-Жырауского района Карагандинской области вынес решение о штрафе в 353 500 тенге.
За аналогичное правонарушение в январе в аэропорту Алматы транспортными полицейскими была привлечена к административной ответственности 80-летняя гражданка Германии, которая после задержания была выдворена за пределы РК.
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