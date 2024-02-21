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Законодательство РК

Жителя Жамбылской области выдворили из страны за двойное гражданство

Жителя Жамбылской области выдворили из страны за двойное гражданство Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области Меркенский районный суд рассмотрел административное дело в отношении мужчины по нарушению законодательства республики о гражданстве, сообщает Zakon.kz.

В феврале 2024 года при переходе через госграницу из Казахстана в Кыргызстан сотрудники пограничной службы установили, что у мужчины двойное гражданство.

Как выяснилось, в 2010 году он получил гражданство Турецкой Республики и в установленные законодательством сроки не сообщил о факте приобретения иностранного гражданства.

В суде мужчина свою вину признал и пояснил, что не знал о необходимости утраты гражданства Республики Казахстан. Просил не назначать ему штраф, так как не имеет возможности его оплатить.

Как предусматривает ч. 2 ст. 496 КоАП, несообщение в установленные законодательством сроки о факте приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге), либо административное выдворение за пределы РК.

Постановлением суда мужчина был признан виновным по указанной статье и выдворен за пределы Казахстана.

Постановление не вступило в законную силу.

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