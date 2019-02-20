Названы самые сильные страхи алматинцев

45% опрошенных заявили, что страдают теми или иными фобиями.

Психиатры провели специальное исследование с целью выяснить, какими фобиями чаще всего страдают алматинцы. Итогами поделился с Zakon.kz врач-психиатр, кандидат медицинских наук Султангали Несипбаев.

Почти у каждого из нас есть свои страхи, сопровождающие различные ситуации. Иногда фобии исчезают, иногда возвращаются.

На рубеже ХХ и XXI веков врачам было известно всего 300 фобий, сегодня их число достигло тысячи.

В январе 2019 года группа исследователей провела опрос среди алматинцев - мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет, оказалось, что 45% имеют те или иные страхи. Возраст выбран не случайно: по нормам Всемирной организации здравоохранения это считается молодой возраст.

"В Топ-5 пространственные фобии – страх высоты, глубины и темноты, открытых и закрытых пространств. Это большая пятерка вообще всех исследователей всего мира. Конкретно одной фобией человек не страдает, обычно за одним страхом следует другой, в различной степени- легкой или умеренной. На сегодня в психиатрической практике я бы выделил боязнь заболеть раком на лидирующие позиции. Нет ни одного дня, чтобы в СМИ, социальных сетях не звучала информация о том, что кто-то заболел раком. Это подсознательно давит на психику, появляется онконастроженность. Бдительность– это хорошо, но главное, чтобы это не перешло в канцерофобию и психическое расстройство", - прокомментировал Султангали Несипбаев.

Топ-10 страхов алматинцев в 2018 году.

1. Страх высоты. 25% респондентов заявили, что страдают акрофобией, испытывают тревогу, когда поднимаются на высокие этажи зданий.

2. Боязнь пауков, змей, мышей. 12% опрошенных назвали арахнофобию, офидиофобию и музофобию своими главными психологическими проблемами. Страх и отвращение вызывают не только сами пауки, змеи и мыши, но даже из изображения.

3. Страх перед полетами на самолетах. 11% алматинцев до или во время полета впадает в панику либо просто ощущают дискомфорт.

Далее страхи распределились следующим образом

4. Боязнь замкнутого пространства..

5. Боязнь темноты. Будучи взрослыми, люди боятся спать в темноте.

6. Боязнь собак. Истоки этой фобии из детства, когда ребенок испугался громко лающую собаку, или его укусили

7. Боязнь воды, аквафобия.

8. Канцерофобия. Алматинцы боятся заболеть раком.

9. Танатофобия. Респонденты признались, что испытывают боязнь смерти, в общем-то по результатам некоторых мировых исследований до 10% населения в каждой стране панически боятся умереть.

10. Страх одиночества. Психологи связывают это чувство с духовной пустотой, отчасти на это влияет то, что общение чаще происходит виртуально через соцсети.

Альберт Ахметов

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