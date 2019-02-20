Двое детей чуть не погибли при пожаре в Балхаше

Как выяснилось, в момент пожара родители мальчиков 4 и 5 лет были на работе.

На станции Балхаш едва не угорели двое маленьких детей. Малыши 4 и 5 находились одни в квартире, в которой вспыхнул пожар. Дым из жилища вовремя почувствовали соседи. Один из них пробрался в квартиру через окно, детей вызволили до приезда пожарных, передает Zakon.kz со ссылкой на orken-media.kz.

Пожар на втором этаже жилого дома станции Балхаш вспыхнул около часа дня. Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Кто то вспомнил, что в квартире могли остаться маленькие дети . Один из соседей Арсен Тусипбеков не раздумывая по подъездному козырьку залез в горящую квартиру через окно.

Арсен Тусипбеков – житель станции Балхаш:

"Я через форточку кухни залез, вытащил детей. Они уже устали плакать, даже не кричали, надышались дымом. Они возле двери ходили туда-сюда, там не видно ничего было, дыма полная квартира была".

Как выяснилось, в момент пожара родители мальчиков 4 и 5 лет были на работе. Как только они приехали на место ЧП, их доставили в больницу. Медики диагностировали у детей легкое отравление, сейчас здоровью мальчиков ничего не угрожает.

По предварительной информации огонь вспыхнул в спальной комнате, где дети играли с розеткой. В результате на 10 квадратных метрах горели мебель и вещи. Во время тушения в квартире нашли газовый баллон не предназначенный для использования в жилых домах.

Олег Грабовский — начальник отдела государственного пожарного контроля:

"По данному факту проводиться расследование. Наиболее вероятной причиной пожара послужила детская шалость с огнем, в связи с чем хотелось бы еще раз обратиться ко всем жильцам города, не оставлять без присмотра маленьких детей. 0408 Рассмотрим вопрос о привлечении родителей к административной ответственности".

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