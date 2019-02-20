Кремль зеркалит Акорду - политолог

Эксперт сравнил решения российского и казахстанского правительств.

Казахстанский политолог Талгат Калиев выразил мнение, что решения российского правительства схожи с путем казахстанского развития, передает Zakon.kz.

Калиев уверен, что послание Владимира Путина Федеральному собранию имеет ярко выраженный социальный характер.

"Прежние были традиционно обращены к миру и базировались на внешнеполитических приоритетах, сегодняшнее, пятнадцатое по счету, ориентировано на широкие слои населения, серьезно перекликаясь с ранее озвученными инициативами Назарбаева", - пишет эксперт на своем канале в Telegram.

Льготная ипотека многодетным, погашение им части ипотечного кредита и увеличение выплат на третьего ребенка – все эти инициативы совпадают с выступлениями многодетных казахстанских женщин, в связи с которыми правительство сейчас вырабатывает комплексные меры поддержки материнства. В список актуальных входят вопросы социальной помощи, увеличения размеров пособий и решения проблемы обеспечения жильем.

Как напоминал Калиев, в России идет стимулирование программы "Земский врач" и запуск программы "Земский учитель" с выплатами подъемных для переезжающих в сельскую местность врачей и учителей в 1 млн рублей, для фельдшеров - 500 тыс рублей. Программа близка по духу казахстанской программе "С дипломом в село", в рамках которой переезжающие в сельскую местность специалисты получают подъемные на приобретение жилья и обустройство на местах. Размеры в целом сопоставимые с озвученными Путиным.

Обустройство сельских школ перекликается с озвученным Нурсултаном Назарбаевым поручением принять Единый региональный стандарт, который будет предусматривать как количественные, так и качественные характеристики социальной инфраструктуры в регионах и сельской местности.

Эксперт считает, что в условиях политической, культурной и информационной близости Казахстана и России высока вероятность взаимопроникновения и экспорта как достоинств, так и проблем, в особенности, протестных настроений и критических смыслов.

"Нельзя исключать, что инициативы в поддержку материнства в том числе основаны на анализе казахстанского опыта и ошибок", - заключает Калиев.

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