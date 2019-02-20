Туймебаев выразил поддержку идеям молодежи

Глава региона рассказал о помощи молодым.

В Туркестане прошел региональный молодежный форум "Новый Туркестан – площадка новых возможностей", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В форуме приняли участие аким области Жансеит Туймебаев, вице-министр общественного развития РК Жулдыз Омарбекова, молодые активисты, студенты. В рамках форума его спикеры представили свои проекты и предложения.

К примеру, молодая предпринимательница Акерке Алипова рассказала о собственной столовой национальной кухни и напитков и поделилась секретами ведения бизнеса. В планах девушки – расширение производства. А чемпион Азиатских игр Дидар Хамза говорил о необходимости открытия в Туркестане современного спортивного комплекса.

"На форуме "Ровесники Независимости" в Астане глава государства дал конкретные поручения по поддержке молодежи, - сказал глава региона. –В нашей области такая работа уже началась. В этом году в рамках проекта обеспечения молодых жильем 260 молодых семей получат квартиры. Этот вопрос сейчас наиболее актуален. Оказывается, ежегодно в вузы и ссузы области не могут поступить четыре тысячи выпускников школ. Немало среди них детей из многодетных семей. Поэтому мы поддержали проект по открытию мобильных учебных центров, в рамках которого обучим востребованным специальностям четыре тысячи детей. Курсы гидов прошли 100 человек, они будут устроены на работу, в помощь им откроется Ассоциация молодых туристов. По поручению Президента к строительству объектов в Туркестане привлечены три тысячи молодых людей, 1300 обеспечены работой в рамках программы "Жасыл ел". Молодым предпринимателям выдаются кредиты в размере двух миллионов тенге под четыре процента годовых. Для оказания помощи 5500 молодым людям в рамках реализации программы "Молодежная практика" выделено два миллиарда тенге. Пусть в новом центре молодежи не будет бюрократии, а только демократия! Пусть здесь проводятся встречи с известными общественными деятелями на тему духовной модернизации. В Туркестане будут строиться и спортивные, и культурные объекты. Все это делается для молодежи".

Выступившая на форуме вице-министр общественного развития РК Жулдыз Омарбекова дала высокую оценку развитию молодежной политики в регионе, назвав ее жителей трудолюбивыми и активными.

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