Назарбаев встретился с Есимовым

Президент выслушал главу "Самрук-Казына".

20 февраля состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с председателем правления АО "Самрук-Казына" Ахметжаном Есимовым, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи главе государства были представлены отчет о работе АО "Самрук-Казына" по итогам 2018 года и информация о планах в рамках реализации стратегии развития Фонда.

Президент Казахстана отметил позитивную динамику по ключевым показателям деятельности АО "Самрук-Казына".

- В целом, итоги деятельности очень хорошие в сравнении с другими годами. Все компании Фонда завершили год с прибылью, увеличиваются их доходы. Кроме того, была проведена запланированная оптимизация уровней управления Фондом, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Есимов также доложил главе государства о ходе приватизации активов Фонда, планах по выводу компаний "Казахтелеком" и "Air Astana" на IPO, а также участии АО "Самрук-Казына" в финансировании строительства магистрального газопровода "Сарыарка".

В завершение встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!