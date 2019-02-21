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Кукушкин победил Шаповалова и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

За выход в полуфинал турнира категории ATP 250 в Марселе Кукушкин сыграет с победителем встречи между россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Маттео Берреттини.

Фото : ATP21 февраля 2019, 08:18

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Марселе. В матче второго круга Кукушкин в двух сетах обыграл четвёртого сеяного, Дениса Шаповалова из Канады, со счётом 6:4, 7:6 (7:4), сообщает Sports.kz.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Кукушкин дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Шаповалов подал 18 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и упустил две возможности сделать брейк.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в полуфинал турнира категории ATP 250 в Марселе Кукушкин сыграет с победителем встречи между россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Маттео Берреттини.


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