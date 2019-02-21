Пожилая няня оказалась бывшей убийцей коммунистов

Арестованная отказалась от того, чтобы ее выпустили под залог, при этом в суде слушание отсрочили до 1 марта, чтобы она могла нанять адвоката.

Австралийская няня предстала перед судом по обвинению в убийстве коммунистов в Чили во времена правительства Аугусто Пиночета, передает Lenta.ru.

66-летнюю Адриану Ривас арестовали 19 января по запросу властей Чили, они требуют экстрадиции женщины. Она предстала перед судом в среду, 20 февраля, по обвинению в похищениях коммунистов и участии в убийстве одного из коммунистических лидеров в тайной тюрьме в 1976 году.

Арестованная отказалась от того, чтобы ее выпустили под залог, при этом в суде слушание отсрочили до 1 марта, чтобы она могла нанять адвоката.

Впервые запрос на высылку Ривас в Чили австралийским властям поступил в 2014 году. Сообщалось, что женщина работала помощницей Мануэля Контрераса, главы тайной полиции, созданной после военного переворота Пиночета в 1973 году. Она якобы причастна к семи похищениям, произошедшим в 1976 и 1977 годах. Ни одного из пострадавших тогда найти не удалось.

В 1978 году Ривас переехала из Чили в Австралию. По возвращении на родину в 2006 году ее взяли под стажу, однако вскоре освободили под наблюдение. В 2009 году она сбежала обратно в Австралию, где стала работать няней. Когда Ривас впервые известили о запросе на экстрадицию в 2014-м, в интервью на местной радиостанции она заявила, что невиновна, а пытки во времена Пиночета были необходимостью.

Как пояснила чилийский юрист Адриана Наварро, процесс экстрадиции с 2014 года застопорился из-за смены чилийского правительства и разницы в юридических системах двух стран.

Аугусто Пиночет - чилийский политик и военный деятель. Он пришел к власти в результате военного переворота 1973 года, когда было свергнуто социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!