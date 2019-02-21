В "АМТ" рассказали, как будут решать экологические проблемы в Темиртау

Компания планирует выделить два миллиарда долларов на то, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе.

В компании "АрселорМиттал" поставили для себя амбициозные и вполне реальные планы. Руководство промышленного гиганта разработало комплекс мер по улучшению экологической обстановки в городе. На исполнение задуманного в компании готовы тратить миллиарды долларов и равняться на восточно-европейские стандарты. О задачах на будущее рассказал генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" Парамжит Калон в акимате Карагандинской области.

- Мы собрались обсудить поручения, которые дал Президент страны в ходе визита в наш регион. У нас три вопроса. Главный из них - это вопрос экологии. Я недавно был на приёме у Президента, и он ещё раз подчеркнул, насколько важно решить эту острую для всего города проблему. Контроль будет жёстким. Работы много, и делать её нужно качественно, - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

По словам руководства предприятия, до 2029 года "АМТ" планирует выделить два миллиарда долларов на то, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе металлургов. 40% этих инвестиций потратят на экологические проекты. Остальные 60% используют для модернизации производства. План по улучшению экологической обстановки в Темиртау уже разработан и утверждён.

Так, в компании пообещали, что в 2023 году промышленные выбросы завода сократятся в два раза. Ещё через три года всё производство "АрселорМиттал Темиртау" будет отвечать европейским требованиям. Среди приоритетов компании также сохранение рабочих мест и строительство на ТЭЦ-2 нового, седьмого котла. Построить его поручил глава государства. Таким образом, в городе решится многолетняя проблема с теплоснабжением темиртаусцев.

- Новая котельная улучшит теплоснабжение. Она решит проблемы с отоплением в домах темиртаусцев. Для этого компания уже выделила 50 миллионов долларов. Поставщиком котельного оборудования станет Подольский машиностроительный завод. К строительству планируем приступить в августе этого года. По плану завершить должны в 2021 году, - сообщил Парамжит Калон.

Также Парамжит Калон заверил Ерлана Кошанова, что объёмы финансирования, которые предусмотрены компанией на капитальный и текущий ремонты действующего оборудования, не будут снижены.

Кроме того, по поручению главы государства "АрселорМиттал Темиртау" построит в Темиртау несколько социальных объектов. А именно поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. Новые объекты обещают сдать в эксплуатацию в конце этого года.

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