Вторую неделю ищут пропавшую при странных обстоятельствах в Алматы девушку

Волонтеры уверяют, что полиция практически бездействует.

В Алматы пропала Анастасия Галеева. Пока ее поиски безрезультатны, передает Zakon.kz.

"Пропала моя близкая подруга, Галеева Анастасия Эдуардовна. 13.02.1997 года рождения. 10 февраля она вышла из дома в районе ГРЭС и пропала. Последний раз ее видели того же числа в районе Жана Куат. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Приметы: худощавое телосложение, туннели в ушах, пирсинг в брови, несколько татуировок: на предплечье, запястье, ключице, ноге и на ребрах слева. Если вы видели ее хоть где нибудь, или знаете, где она может находиться, пожалуйста, позвоните по следующим номерам: 87073530309 Алла, 87078146133, 87059115910 мой номер", - написала Валерия Анварова в Facebook.

К поискам пропавшей подключили волонтеры, и СОБ.

Как сообщил лидер СОБ Ислам Угушев, Анастасия 9 февраля вышла из дома по улица Гете, в 16:34. Она поехала к своей подруге в мкр. Жана Куат.

"У подруги Анастасия уже была в 17:30 и находилась дома до 23:30, после чего, по словам подруги, Анастасия резко встала и решила уйти. На предложение Маргариты довезти ее до остановки Ольга, Анастасия ответила отрицательно. После девушка покинула дом и согласно отчету Google аккаунта телефона Анастасии, девушка отошла от дома примерно 50-100 метров и исчезла. Нет ни одного свидетеля, который что-либо слышал или видел. Но имеется и одна странность, телефон Анастасии отключился ровно в 04:13 10 февраля, ровно в том месте, где обрывается сигнал ее телефона. Другими словами, поисковая группа не понимает почему такой большой промежуток по времени, когда Настя вышла из дома, время было 23:30, прошла вверх по улице 100 метров и пропала, но все это время до 04:13 утра, телефон находился на одном месте рядом с пустырем где сегодня проходили ее поиски", - написал Угушев.

Заявление о пропаже было подано в Талгарский РОВД 16 февраля. Волонтеры при этом уверяют, что полиция практически бездействует.

На поисках девушки задействованы 40-50 неравнодушных человек.

"Сегодня на спасательные поиски Анастасии Галеевой были привлечены неравнодушные и отзывчивые люди, которые в составе свыше 40-50 человек от и до проверили и перепроверили весь Жана Куат, начиная с 13:00 дня и до 22:00 часов вечера. В радиусе от 2 до 8 километров от места пропажи Анастасии, были исследованы все примечательные места, включая пруды, канавы, ямы и голые поля. Так же были проверены все заброшенные дома и постройки и оповещены все местные жители района. К сожалению, никаких следов Анастасии Галеевой обнаружено не было. Поиски Анастасии продолжаются", - отметил Ислам Угушев.

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