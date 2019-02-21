Решение принято в связи с переходом на другую работу.

Рустем Курманов освобожден от должности председателя правления "КазАГРО", передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

"Решением Совета директоров Курманов Рустем Жомартович освобожден от должности председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАГРО" в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Курманов Рустем родился 17 июля 1981 года в Северо-Казахстанской области. В 2003 году окончил с отличием Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, по специальности: "Экономист-менеджер в отраслях АПК". Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в мае 2003 года на государственной службе с должности ведущего специалиста.

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