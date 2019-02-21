Продажи Galaxy S10 в Казахстане начнутся в первый праздник весны

Линейка Galaxy S10 оснащена совершенно новым, технологически усовершенствованным дисплеем Dynamic AMOLED, камерой нового поколения и интеллектуальными функциями.

Samsung представила юбилейную флагманскую линейку Galaxy S10 из нескольких устройств: основная модель Galaxy S10, увеличенная модель Galaxy S10+, в том числе керамическая версия с 1 Тб встроенной памяти, а также Galaxy S10e в компактном корпусе с плоским экраном. Новинки впечатляют инновациями в самых актуальных для пользователей областях: дисплей, камера и производительность.

Линейка Galaxy S10 оснащена совершенно новым, технологически усовершенствованным дисплеем Dynamic AMOLED, камерой нового поколения и интеллектуальными функциями.

Galaxy S10 имеет первый встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который считывает трехмерные очертания кожи. Новая система камер с нейронным процессором, суперстабилизацией и ультра-широким объективом обеспечивает готовые профессиональные фото и видео. ИИ-технология изучает привычки пользователя и оптимизирует работу смартфона, постоянно повышая эффективность функций.

Сделать предзаказ смартфонов в Казахстане можно с 21 февраля по 6 марта. Первые обладатели новинок по предзаказу получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds, для этого необходимо сделать предоплату в размере, указанном на официальном сайте. Официальные продажи стартуют 8 марта. Покупатели по предварительному заказу смогут получить свои устройства уже 2 марта.

В Казахстане также можно будет приобрести лимитированную серию (1000 штук) керамической версии Galaxy S10+ с 1 Тб встроенной памяти и 12 Гб оперативной. Предзаказ специальной серии не предусмотрен, продажи данного смартфона начнутся спустя неделю после старта продаж основной модели.

Новинка будет доступна в цветах "аквамарин", "оникс" и "перламутр", а также "черная керамика" и "белая керамика" (керамические версии Galaxy S10+).

Ссылка на сайт с предзаказом.

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