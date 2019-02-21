Какие госуслуги можно получить через Телеграмм-бот и приложение mGov.kz

В настоящее время 506 госуслуг из имеющихся в реестре 752, доступны в электронном формате.

Госкорпорация "Правительство для граждан" под руководством Министерства информации и коммуникаций РК продолжает работу по переводу государственных услуг в электронный формат, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время 506 госуслуг из имеющихся в реестре 752, доступны в электронном формате. С каждым годом доля электронных услуг будет только расти, и в 2020 году она должна достигнуть 90%.

По словам председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Аблайхана Оспанова в связи с наблюдающимся цифровым бумом в ЦОНах стали открываться специальные сектора для регистрации в базе мобильных граждан.

"Сегодня мы видим, как дорого наше время. Казахстанцы уже не хотят ходить в ЦОН и стоять в очереди за обычными справками. Общество стало более прогрессивным и продвинутым, поэтому получение госуслуг через Телеграмм-бот и мобильное приложение mGov.kz пришлось как нельзя кстати. Гражданам нужно только один раз прийти в ЦОН для того, чтобы зарегистрироваться в базе мобильных граждан, то есть привязать ИИН к номеру телефона. После этого они смогут получать справки через свой смартфон с помощью Телеграмм-бота или мобильного приложения mGov.kz", - рассказал Оспанов.

К слову, в настоящее время посредством Телеграмм-бот (@EgovKzBot) доступно 24 вида государственных услуг. Это получение адресных справок, справок о пенсионных отчислениях, справок из психо и наркодиспансера, а также такие сервисы, как онлайн бронирование очереди, вызов врача на дом и т.д.

Через мобильное приложение mGov.kz в настоящее время доступно 90 госуслуг в сферах образования, семьи, недвижимости, здравоохранения и т.д. Согласно статистике, в 2018 году приложение mGov.kz было загружено 1,3 млн раз.

С увеличением электронных услуг, госкорпорация проводит мероприятия по обучению граждан навыкам получения онлайн госуслуг и повышению цифровой грамотности в целом. В этих целях модернизируются все ЦОНы по республике. До 60% увеличивается зона сектора самообслуживания, где консультанты обучают граждан самостоятельному пользованию порталом электронного правительства.

В 2018 году цифровые центры обслуживания населения были открыты в 16 городах Казахстана. В цифровых ЦОНах казахстанцы могут не только получать услуги самостоятельно, но и обучаться цифровой грамотности в специально оборудованных учебных классах. Также сотрудники госкорпорации на постоянной основе проводят обучение граждан, выезжая в ВУЗы, торгово-развлекательные центры и другие организации.

Навыками самостоятельного получения госуслуг через портал электронного правительства уже владеют более 8 миллионов казахстанцев.

Кроме того, работники правительства для граждан уже обучили более 3,5 тысяч тренеров акиматов, которые в свою очередь провели обучение навыкам пользования порталом egov.kz более 686 тысяч граждан.

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