Назарбаева: Журналист не должен бегать и доказывать, что он работает в редакции

Она высказалась о непростых отношениях журналистов и пресс-секретарей.

В кулуарах Сената Парламента РК депутат Дарига Назарбаева высказалась насчет качества работы пресс-секретарей и пресс-служб министерств, передает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о новых правилах аккредитации журналистов, инициированных министерством информации и коммуникаций, сенатор затронула проблему отсутствия у ведомств профессиональных пресс-секретарей.

"Там (в правилах) есть такой момент, где я согласна с доводами министерства, что редакция ходатайствует об аккредитации журналиста и есть, говорят, случаи, когда журналист уже уволен из редакции, а уведомление в аккредитующий орган о том, что этот человек уже не работает не приходит. Это тоже вопрос дисциплины и вопрос безопасности. Вы же видите, как сегодня все непросто в мире, и проблемы терроризма - они актуальны всегда и здесь терять бдительность нельзя. Поэтому не нужно заставлять журналистов бегать с бумагами и справками и доказывать, что они работают в редакции, а должны очень активно работать пресс-службы. Которые должны быть на связи с редакциями. Редакция тоже должна оповещать о тех случаях, когда уже журналист в редакции не работает, соответственно, он автоматически теряет право быть аккредитованным. Я считаю, что это логично", - пояснила Назарбаева.

При этом для исправления ситуации она посоветовала представителям прессы "идти самим" работать пресс-секретарями.

"Идите сами работайте пресс-секретарями. Я уверенна, что министерства будут рады. У нас на эту тему ни один был разговор, что пресс-службы должны быть другом журналистов, должны каждого знать в лицо, знать дни рождения, например, работать с ними, рассказывать, что делает министерство, разъяснять, помогать с информацией", - отметила парламентарий.

По ее словам, для этого пресс-служба и существует.

"Она тоже некий медиатор между министерством, акиматами и прессой. Но зачастую не все понимают на самом деле функциональное значение пресс-служб и очень плохо в целом поставлена работа с подготовкой профессиональных пресс-секретарей, ее, можно сказать, практически нет. Людей иногда подбирают я не знаю по какому принципу, но по-хорошему это должны быть специалисты именно из отрасли, из СМИ. Потому что они знают друг друга, они знают, чем интересуются журналисты, как им информацию подавать, как с ними правильно работать. Вот тогда, мне кажется, произошел бы качественный скачок и вы бы меньше ссорились и ругались", - заключила депутат.

Оксана Скибан, Астана

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