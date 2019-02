Актеры Джекман и Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннеса

Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннеса как актеры, имеющие "самую длинную карьеру супергероя Marvel в игровом кино". Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал Screen Rant.

The record title for longest career as a live action Marvel superhero is shared by @RealHughJackman and fellow X-men star Sir Patrick Stewart (UK). Both have had @Marvel careers spanning 16 years 228 days. pic.twitter.com/FKG6CWWxfL