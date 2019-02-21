Актеры Джекман и Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннеса

Их официальная карьера в качестве исполнителей ролей в фильмах Marvel длилась более 16 лет.

Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннеса как актеры, имеющие "самую длинную карьеру супергероя Marvel в игровом кино". Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал Screen Rant.

Впервые роли Росомахи и Профессора Икс они исполнили в фильме "Люди Икс", который вышел на экраны в 2000 году. Их официальная карьера длилась в течение 16 лет и 228 дней. Имена актеров будут добавлены в издание Книги рекордов Гиннеса, которое будет опубликовано в 2020 году.

The record title for longest career as a live action Marvel superhero is shared by @RealHughJackman and fellow X-men star Sir Patrick Stewart (UK). Both have had @Marvel careers spanning 16 years 228 days. pic.twitter.com/FKG6CWWxfL — GuinnessWorldRecords (@GWR) 20 февраля 2019 г.

Стоит отметить, что "Логан" стал последним фильмом, в котором Хью Джекман исполнил роль Росомахи. Актер заявил, что он больше не намерен играть этого персонажа, однако впоследствии, после уговоров со стороны коллеги Райана Рейнольдса, он допустил, что может появиться в роли самого себя в одном из эпизодов будущих кинокомиксов.

Marvel Comics - американская компания, издающая комиксы, подразделение корпорации "Marvel Entertainment". Получившая среди поклонников комиксов прозвище "Дом идей", "Marvel" наиболее известна такими сериями комиксов, как "Человек-паук", "Фантастическая четвёрка", "Люди Икс", "Мстители", "Стражи Галактики", "Защитники", "Росомаха", "Железный человек", "Капитан Америка", "Тор", "Халк", "Дэдпул", "Сорвиголова", "Каратель", "Доктор Стрэндж", "Чёрная Пантера", "Человек-муравей и Оса", "Капитан Марвел", "Веном", "Серебряный Сёрфер", "Призрачный гонщик", "Блэйд", "Чёрная вдова", "Соколиный глаз", "Люк Кейдж", "Железный Кулак" и "Джессика Джонс". Большинство персонажей комиксов "Marvel" обитают в одной вымышленной вселенной, получившей название Земля-616.

С 1960-х Marvel Comics - одна из двух самых крупных американских компаний, выпускающих комиксы, наравне с "DC Comics" (чьими самыми известными детищами являются "Супермен", "Бэтмен" и "Чудо-женщина", а также "Флэш" и "Зелёный Фонарь").

В конце августа 2009 года компания "The Walt Disney Company" объявила о покупке "Marvel". Сделка состоялась в конце декабря 2009 года, и её цена составила $4,24 миллиарда.

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