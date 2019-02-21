Законы по модернизаци судебной системы подписал Назарбаев

В частности, упраздняются президиумы пленарных заседаний Верховного суда и областных судов.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", передает Zakon.kz.

Цель закона - модернизация судебной системы, качественное развитие и обновление судейских кадров.

Так, упраздняются президиумы пленарных заседаний Верховного суда и областных судов. Вводится расширенное пленарное заседание областного суда, в котором принимают участие судьи областного суда и судьи районных судов соответствующей области, города республиканского значения, столицы.

В компетенцию расширенного пленарного заседания областного суда предлагается отнести рассмотрение вопросов делегирования двух судей местного суда в расширенное пленарное заседание Верховного суда, рассмотрение кандидатуры судей в состав Высшего судебного совета, Судебного жюри и Комиссии по кадровому резерву при Высшем судебном совете, Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде и вынесение соответствующих рекомендаций расширенному пленарному заседанию Верховного суда.

При Высшем судебном совете для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей образуется Судебное жюри, которое состоит из шести судей, представителей общественности и одного члена Высшего судебного совета из числа судей, имеющих право совещательного голоса.

Устанавливаются основания для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи:

- представление председателя Верховного суда;

- решения пленарных заседаний областных судов и Верховного суда; - - сведения и факты, содержащиеся в публикациях средств массовой информации, обращения физических и юридических лиц, подтвердившиеся по итогам проверок;

- решения комиссий по судейской этике.

Документом вводится кадровый резерв на должности председателя районного суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного суда, который формируется Комиссией по кадровому резерву при Высшем судебном совете

Также президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы, направленный на модернизацию судебной системы, в том числе деятельности Высшего судебного совета РК".

В частности, в закон "Об образовании" вносится дополнение, предусматривающее компетенцию Верховного суда по отношению к Академии правосудия.

Также вносятся дополнения в закон "О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан", предусматривающие, что Высший судебный совет рассматривает вопросы освобождения от занимаемых должностей судей за совершение ими дисциплинарных проступков или за невыполнение требований Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" и формирует ежегодный Национальный доклад о состоянии судейских кадров в судебной системе.

Кроме того, устанавливается оплата труда членов Совета из числа ученых-юристов и адвокатов, которая производится за счет средств, выделенных Совету из республиканского бюджета.

В закон "О государственной службе" вносится дополнение, предусматривающее, что лица, окончившие обучение и сдавшие квалификационный экзамен в Академии правосудия при Верховном суде, могут занять административные государственные должности корпуса "Б" в уполномоченном органе по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Верховного суда, местных и других судов и в его территориальных подразделениях в соответствии с законодательством РК о государственной службе в течение одного года после окончания обучения по согласованию с уполномоченным органом без проведения конкурса.

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