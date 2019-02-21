Казахстан — это Денис Тен

Последний фильм фигуриста показали в Алматы.

Документальный фильм "Денис Тен. Величайшее Шоу" презентовали в Алматы. Первыми зрителями стали казахстанские журналисты, передает Zakon.kz.

Автором идеи и фильма является сам прославленный казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен, погибший от рук автоворов летом 2018 года. Документальная картина повествует о подготовке последнего в жизни фигуриста ледового шоу "Денис и друзья" в Астане, создании Денисом своей музыки и песни "She won't be mine", под которую он как раз выступал в столице.

"Это первое и единственное в Казахстане ледовое шоу мирового масштаба. Звезды фигурного катания первой величины со всего мира приезжали в нашу страну, чтобы принять участие в этом ледовом шоу. Это было целью Дениса – развивать фигурное катание в Казахстане и показать нашей аудитории, всем казахстанцам мировой высочайший уровень этого вида спорта, вдохновить людей на то, чтобы заниматься фигурным катанием и развивать этот вид спорта",- сказала исполнительный директор Фонда "Denis Ten Foundation", друг фигуриста Гаухар Омар

На ледовое шоу, автором которого был сам Денис Тен, приезжали олимпийские чемпионы, чемпионы мира, звезды фигурного катания. Оно проводилось в конце сезона у фигуристов либо в Алматы, либо в Астане. О ледовом шоу 2018 года как раз и рассказывает документальный фильм.

"Графики фигуристов расписаны на год вперед, но они находили время, чтобы посетить это шоу, Казахстан, и в этом, конечно, заслуга Дениса, которого и при жизни, и после безвременной кончины все любят как друга и уважают",- пояснила Гаухар Омар.

Ледовое шоу мирового уровня и значения в Казахстане, созданное Денисом – это не только виртуозное исполнение сложных элементов на льду. Это сложный творческий процесс от рождения самой идеи до ее воплощения.

"Я сама была свидетелем всех этих съемок, рождения идей и их реализации. Могу сказать, что Денис с большим трепетом и теплом относился к этому проекту. Он лично готовил и подбирал подарки гостям, сам решал многие оргвопросы, готовил приветственные письма, которые ждали гостей шоу в их номерах в отеле. Каждая деталь для Дениса была очень важна. Денис любил свою Родину, в финале каждого его ледового шоу все звезды мирового уровня со всей планеты выступали в наших казахских национальных костюмах. Такого еще нигде не было. Поэтому это и ест величайшее шоу", - рассказала Гаухар Омар.

Над каждым моментом ледового шоу профессионально и увлеченно работал сам Денис, чтобы донести до зрителя радость, которую он сам испытывал от этого творчества. В фильме показали редкие кадры с Денисом, интервью друзей и коллег - спортсменов мирового уровня. Большую часть фильма снимал оператор, друг Дениса Ханзат Кенес, но также включены моменты репетиций, которые снимал на камеру сам Денис, и видеоинтервью с зарубежными участниками шоу, которые проводил лично Тен.

"Я был на ледовом шоу режиссером монтажа и оператором. В начале апреля 2018 года Денис предложил снять документальный фильм об этом проекте. Он хотел показать, как создается ледовое шоу, поскольку эта работа остается скрыта от глаз публики. На первой встрече мы просто обсудили идею документального фильма, ничего конкретно не решили. Спустя пару дней мы поснимали, как он разрабатывал дизайн своего костюма для шоу. Через неделю я оказался в Астане в одно время с ним, он меня пригласил в "Барыс Арену", где шла подготовка. Играла его песня "She won't be mine". Я со стороны снимал, в конце дня, стесняясь, подошел к нему, сказал, что песня очень хорошая, на что он пошутил: "Можешь уже не хвалить, я тебя взял на работу", и засмеялся",- вспомнил Ханзат.

Интервью у зарубежных гостей Денис брал сам. Они длились по 30-40 минут Все опрошенные Денисом фигуристы высказали восхищение Астаной, многие признавались, что узнали о Казахстане благодаря Денису. Ханзату он говорил, что хочет увидеть на выходе. После съемок Тен отобрал кадры из интервью, какие он хочет увидеть, кадры с Димашем Кудайбергеном, когда фигурист показал ему свою песню.

Работа "Денис Тен. Величайшее шоу" появится в репертуаре одного из алматинских кинотеатров с 23 февраля по 3 марта, а собранные от продажи билетов средства будут направлены в фонд Дениса Тена.

Общественный фонд Дениса Тена планирует организовать фотовыставку "D-10 World", имевшую большой успех в Алматы и Астане, посвященную памяти фигуриста, на чемпионате мира-2019 по фигурному катанию, который пройдет в Японии.

Альберт Ахметов

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