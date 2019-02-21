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Назарбаев подписал указ об отставке правительства

Аскар Мамин временно возглавит правительство.

Фото : Акорда21 февраля 2019, 19:43

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 февраля подписал указ об отставке правительства страны, передает Zakon.kz.

О Правительстве Республики Казахстан

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.

2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича.

3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Последний раз правительство Казахстана уходило в отставку в апреле 2015 года. Возглавлял Кабмин на тот момент Карим Масимов. Указ об отставке правительства Назарбаев подписал 29 апреля 2015 года.


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