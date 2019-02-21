Назарбаев подписал указ об отставке правительства
Аскар Мамин временно возглавит правительство.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 февраля подписал указ об отставке правительства страны, передает Zakon.kz.
О Правительстве Республики Казахстан
В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.
2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича.
3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Последний раз правительство Казахстана уходило в отставку в апреле 2015 года. Возглавлял Кабмин на тот момент Карим Масимов. Указ об отставке правительства Назарбаев подписал 29 апреля 2015 года.
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