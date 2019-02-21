"Сарыарка" обыграла "Ценг Тоу" по буллитам

Команда основную часть игры проигрывала всухую.

21 февраля карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка" сыграл против "Ценг Тоу" (Цзилинь) в рамках ВХЛ, передает Zakon.kz.

В гостевом матче первые две результативные шайбы забили китайцы: к концу второй минуты пробил Шибаев, во втором периоде - Гайсин. Третий период перешел в безрезультативный овертайм.По буллитам карагандинцы обыграли соперников.

Ценг Тоу (Цзилинь) - Сарыарка (Караганда) 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

1:0 - Шибаев (Зарипов, Иванов) - 1:50

2:0 - Гайсин (Лукин) - 21:30

2:1 - Кицын (Горбачев) - 48:56 ГБ

2:2 - Соколов (Ломако) - 55:48

2:3 - Бутузов - 65:00 Б

Вратари: Доненко - Рейзвих

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!