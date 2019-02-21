"Сарыарка" обыграла "Ценг Тоу" по буллитам
Команда основную часть игры проигрывала всухую.
Фото : ХК "Сарыарка"21 февраля 2019, 20:56
21 февраля карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка" сыграл против "Ценг Тоу" (Цзилинь) в рамках ВХЛ, передает Zakon.kz.
В гостевом матче первые две результативные шайбы забили китайцы: к концу второй минуты пробил Шибаев, во втором периоде - Гайсин. Третий период перешел в безрезультативный овертайм.По буллитам карагандинцы обыграли соперников.
Ценг Тоу (Цзилинь) - Сарыарка (Караганда) 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
1:0 - Шибаев (Зарипов, Иванов) - 1:50
2:0 - Гайсин (Лукин) - 21:30
2:1 - Кицын (Горбачев) - 48:56 ГБ
2:2 - Соколов (Ломако) - 55:48
2:3 - Бутузов - 65:00 Б
Вратари: Доненко - Рейзвих
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