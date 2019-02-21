Умерла актриса из сериала "Глухарь"
Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет.
Фото : vk.com/public17791810421 февраля 2019, 21:21
Российская актриса Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет, передает Zakon.kz со ссылкой на группу в соцсети "ВКонтакте".
В 2012 году у Егорычевой был диагностирован рак легких. За последние годы актриса перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции, однако они не помогли. В 4 часа утра по московскому времени ее не стало.
Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года. Окончила ГИТИС, играла в Театре Маяковского и театре "У Никитских ворот". Телезрителю известна по сериалу "Глухарь".
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