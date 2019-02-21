Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Умерла актриса из сериала "Глухарь"

Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет.

Фото : vk.com/public17791810421 февраля 2019, 21:21

Российская актриса Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет, передает Zakon.kz со ссылкой на группу в соцсети "ВКонтакте".

В 2012 году у Егорычевой был диагностирован рак легких. За последние годы актриса перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции, однако они не помогли. В 4 часа утра по московскому времени ее не стало.

Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года. Окончила ГИТИС, играла в Театре Маяковского и театре "У Никитских ворот". Телезрителю известна по сериалу "Глухарь".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты