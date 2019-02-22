Более 60 скважин пробурят в Кызылординской области для из-за падения добычи нефти

Падение объемов добычи - процесс естественный. Извлекать же "черное золото" становится все тяжелее.

Недропользователи Кызылординской области приступят к поиску новых месторождений. Предполагается пробурить 62 новые скважины уже на глубине в три с половиной тысячи метров. Старые, по словам специалистов, страдают из-за обводненности, что сказывается на падении уровня добычи нефти. Специалисты также рассказали, почему компаниям сейчас не выгодно добывать газ, хотя его запасы в регионе предположительно свыше 100 млрд кубометров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

За последние шесть лет добыча нефти в Кызылординской области упала вдвое. Такие данные приводят в управлении индустриально-инновационного развития региона. Причина в обводнении действующих скважин. Нефтяные компании области на протяжении тридцати лет бурят на глубине полтора-два километра. Сейчас ставка на новые позиции. Разработана программа по бурению 62 скважин на глубине трех с половиной километров. Для выявления новых месторождений.

- 62 скважины мы предполагаем это за счет собственных средств недропользователей на глубине три с половиной тысяч метров. А чтобы найти новые месторождения, мы должны провести комплексную геологоразведку, найти новые месторождения. Наше еще предложение одно выделить с республиканского бюджета денежные средства на бурение нескольких скважин на глубине пяти тысяч метров. Нужно подготовить проект, - рассказал руководитель Управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области Ринат Султангереев

Падение объемов добычи - процесс естественный, отмечают специалисты нефтяных компаний. Извлекать же "черное золото" становится все тяжелее.

- Наше сейчас годовое падение составляет порядка двадцати-двадцати пяти процентов по добыче. Сейчас, ну как бы, уже месторождение подходит к естественному концу своей жизни. И, в целом, нефть добывать становится тяжелее. И мы сейчас применяем различные технологии, которые может предложить нам сейчас рынок. К примеру, на месторождении "Нуралы" нами применяется сейчас полимерное заводнение. Да, действительно, без открытия новых запасов мы не сможем существенно улучшить ситуацию, - сообщил заместитель гендиректора ТОО "СП" Казгермунай" Мейримбек Кулдей.

Восемьдесят процентов добываемой нефти идет на внутренние рынки. По 30 долларов за баррель. Цена на экспорт колеблется в пределах 60-80 долларов. Сейчас, отметил Султангереев, рассматривается предложение недропользователей об увеличении доли экспорта до пятидесяти процентов. Необходимо также пересмотреть цены и на газ.

- Сейчас добыча газа не интересует наших недропользователей, потому, что национальный оператор "КазТрансГаз" покупает газ по 601 тенге, это в 8 раз ниже себестоимости. По подсчетам специалистов, на территории Кызылординской области где-то предположительно 136 миллиардов кубометров находится запасов газа, - отметил Султангереев.

Восемьдесят процентов экономики региона обеспечивает добыча нефти, газа и урана. Половина добываемого в Казахстане урана приходится на долю Кызылординской области. На газ, по прогнозам специалистов, со временем удастся установить достойную цену.

Ш. Сактапова.

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