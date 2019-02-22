"Приходите через месяц". Изнасилованная пожаловалась на работу полиции Туркестана

По данным полиции, неоднократно была проведена экспертиза. Однако ни в первом, ни во втором случае следов насилия не было зафиксировано.

В Туркестане мать-одиночку, как она сама утверждает, изнасиловал сосед. Почти год мать двоих детей не может привлечь злоумышленника к ответственности, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

По словам потерпевшей, это произошло ровно год назад. Вечером, когда она сидела перед своим домом, к ней подошел сосед-мужчина, силой затащил ее в свой дом и совершил насилие. После случившегося он спокойно отвел соседку домой. Пострадавшая написала заявление в РУВД.

“Когда я пошла в РУВД написать заявление, то мне сказали прийти через месяц. А через месяц у меня на теле уже ни царапинки, все зажило, потому что месяц прошел уже”, – говорит потерпевшая.

По данным правоохранителей, на основании заявления женщины в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 120 УК РК. Неоднократно была проведена экспертиза. Однако ни в первом, ни во втором случае следов насилия не было зафиксировано.

“В ходе досудебного расследования потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению, на теле потерпевшей не было найдено каких-либо телесных повреждений. То есть, мы не нашли доказательств на заявление женщины”, – рассказал руководитель отдела областного департамента полиции Малик Кайбар.

В отношении данного дела продолжается досудебное расследование. По его итогам будет принято законное процессуальное решение. Работа местных правоохранительных органов женщину не устроила, и она побывала на приеме у заместителя Генерального прокурора.

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