Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Ракамакафо". Культовый клип Freestyler обновили на его 20-летие

Видеоряд клипа повторяет оригинал за рядом исключений.

Фото : Youtube.com22 февраля 2019, 08:11

Спустя 20 лет после выхода оригинального клипа Freestyler на композицию Bomfunk MC's в сети появился обновленный вариант ролика. Видео размещено на YouTube-канале бельгийской телекоммуникационной компании Telenet YUGO, передает Lenta.ru.

Видеоряд клипа повторяет оригинал за рядом исключений. Если 20 лет назад подросток в метро управлял временем при помощи пульта от плеера, то в новой версии героиня изменяет пространство и время со своего смартфона.

В новом клипе, как и в изначальном, роль наблюдателя играет участник Bomfunk MC’s Рэймонд Ибэнкс. Также в клипе появляются "пасхалки", вроде постера с героем популярного мема "Гарольд, скрывающий боль" Арато Андрашем, предлагающим "освободиться от боли", и журнала, на обложке которого фотография яйца, поставившего мировой рекорд по количеству лайков в Instagram.

Примечательно, что под видео чаще других появляются русскоязычные комментарии. Пользователи жалуются, как они постарели c 1999 года, а также спорят, какой вариант клипа лучше.

За три дня ролик набрал более 600 тысяч просмотров.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты