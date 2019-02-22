Акимат Алматы и международная финкорпорация IFC договорились о долгосрочном сотрудничестве

IFC имеет огромный международный опыт в сопровождении договоров по принципу государственно-частного партнерства и создании четкой картины инвестиционных показателей города.

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с вице-президентом IFC по Латинской Америке, Европе и Центральной Азии Джорджиной Бейкер. В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого международной финансовой корпорацией будут оказаны консультативные услуги, связанные с модернизацией инфраструктуры города и присвоением мегаполису международного кредитного рейтинга, передает Zakon.kz.

Накануне в ходе отчетной встречи с населением аким Алматы сообщил, что в прошлом году городу удалось выйти на темп экономического роста 3,9%, опережающий темп роста населения. То есть вырос ВРП на душу населения. Однако в дальнейшем, по словам главы города, необходимо обеспечить уже 5% экономический рост.

"Для этого нужно наращивать объем инвестиций, использовать лучшие мировые практики и технологии. Именно поэтому мы активно сотрудничаем с международными финансовыми институтами, такими как Всемирный Банк, IFC, ЕБРР и др. Решается вопрос получения кредитного рейтинга для Алматы, что облегчит привлечение долгосрочных займов в бюджет города и прямых инвестиций. Это позволит нам реализовать ряд важных инициатив. К примеру, программа модернизации ветхого жилья с инвестиционным потенциалом в 410 млрд. тенге для строительства еще 1,2 млн. кв.м жилья, где будет занято оценочно 16 тыс. человек. Или же программа импортозамещения "экономики простых вещей", разрабатываемая по поручению Главы государства. Мы можем и должны производить у себя многие виды товаров, которые пока завозим из-за рубежа. Потенциал огромный. Импорт в Алматы за 11 месяцев прошлого года составил 3,7 трлн. тенге. Замещение даже десятой части этого объема позволило бы обеспечить работой более 50 тыс. человек", - сказал Бауыржан Байбек.

В ходе встречи с Джорджиной Бейкер глава мегаполиса отметил, что IFC имеет огромный международный опыт в сопровождении договоров по принципу государственно-частного партнерства и создании четкой картины инвестиционных показателей города. В Алматы реализуются крупные инфраструктурные проекты, требующие привлечения долгосрочных иностранных инвестиций. Одним из таких, к примеру, является строительство LRT. Экспертиза же IFC в проектах ГЧП позволит повысить инвестиционную привлекательность проекта.

В свою очередь Джорджина Бейкер подчеркнула, что подписание данного соглашения является началом долгосрочного стратегического партнерства и выразила уверенность, что оно будет способствовать укреплению репутации Алматы, как ведущего мегаполиса Центральной Азии.

По ее словам, стратегия IFC в Казахстане нацелена на улучшение доступа к инфраструктуре, поддержку диверсификации и конкурентоспособности экономики, усиление финансового сектора и МСБ. Наряду с инвестированием, международная финансовая корпорация, входящая в группу Всемирного банка, занимается предоставлением консультационных услуг государственным органам, корпорациям в развитии механизмов ГЧП.

Стоит отметить, что сегодня Алматы остается городом высокой деловой активности и устойчивой экономики, создающим пятую часть ВВП страны. Если в 2014 году наблюдалось снижение объема инвестиций на 5%, то по итогам прошлого года рост составил уже 10,5%. Общий объем достиг почти 732 млрд. тенге, в т.ч. более 100 млрд. тенге – иностранных. Сегодня на 1 тенге госинвестиций приходится почти 4 тенге частных. При этом доля МСБ в экономике города выросла до 42,4%, в налогах – до 64%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!