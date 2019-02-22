Порошенко: Казимир Малевич – художник украинского авангарда

Спасибо всем - президент Украины.

Советский и российский художник был "великим художником украинского авангарда", об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Спасибо всем, кто работал над созданием этой ленты, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальное историческое и культурное наследие", - прокомментировал показ документального фильма "Малевич" президент Украины, передает ИА REGNUM.

В Украине в мае 2018 года сняли документальный фильм "Малевич" (компания Fresh Production Group). В украинском госкино отмечали, что авторы хотели показать "связь художника с Украиной и его возвращение в Киев в конце 1920-х гг.".

23 февраля исполняется 140 лет со дня рождения советского художника Казимира Малевича.

Казимир Северинович Малевич (23 февраля 1879, Киев - 15 мая 1935, Ленинград) - российский и советский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма - одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени.

Знаменитые картины:

Чёрный квадрат

Белое на белом

Чёрный круг

Красный квадрат

Скачет красная конница

Супрематическая композиция - продана 3 ноября 2008 года на аукционе Sotheby's за $60,002,000

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