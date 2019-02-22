На станции Мангышлак поймали дебошира

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

На железнодорожном вокзале на станции Мангышлак сотрудником патрульно-постовой службы Линейного отдела полиции на станции Актау рядовым полиции Т. Карымсаковым был задержан мужчина в нетрезвом состоянии. Им оказался 46-летний житель Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Правонарушитель был доставлен в комнату полиции для составления административного протокола, начал себя вести неадекватно, выражаясь нецензурной бранью, оказал физическое сопротивление, ударил несколько раз по лицу и голове сотрудника полиции, порвал форменное обмундирование.

С целью предотвращения дальнейших противоправных деяний со стороны задержанного полицейским применены наручники и задержанный был доставлен в районную больницу для определения степени алкогольного опьянения.

Рядовой полиции был госпитализирован в Мангистаускую областную больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

По факту применения насилия в отношении представителя власти проводится досудебное расследование по ст. 380 ч.1 УК РК.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Напомним что, ни один факт сопротивления сотрудникам полиции не остается безнаказанным.

За применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!