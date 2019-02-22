Состав сборной Казахстана на зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске

Наши соотечественники выступят в 11 видах спорта.

Стал известен окончательный состав делегации Казахстана на XXIX Зимнюю Универсиаду-2019, которая пройдет в российском Красноярске со 2 по 12 марта, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном спортивном студенческом союзе Казахстана, наша страна направляет на соревнования 135 человек, включая членов организационного штаба и телевизионную группу .

В российский Красноярск приедут спортсмены из 50 стран-участниц. На XXIX зимней Универсиаде будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, ориентировании на лыжах, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с мячом, хоккее с шайбой и шорт-треке. Казахстанцы выступят во всех видах спорта. К слову, бенди будет впервые представлен в программе Универсиад.

Полностью состав делегации Казахстана выглядит так.

Сноуборд - 2 спортсмена,1 тренер

1. Слободкина Дарья КАСУ 4-курс

2. Панин Олег Тимофеевич КазАСТ 3-курс

3. Молчанова Екатерина Тренер



Спортивное ориентирование на лыжах - 10 спортсменов, 2 тренера

4. Толеубаев Адиль КазАСТ 2-курс

5. Мельник Анна Игоревна КазАСТ 4-курс

6. Назырова Асем Вагазовна СКГУ 3-курс

7. Назыров Ильяс Вагазович СКГУ 3-курс

8. Ибраева Камила Канатовна КазАСТ 3-курс

9. Адамович Дмитрий КазАСТ 4-курс

10. Амрина Махаббат КазАСТ 3-курс

11. Лукашевич Виталий КазАСТ 1-курс

12. Огнева Анастасия ТарГУ 3-курс

13. Кузнецов Никита ТарГУ 3-курс

14. Тленов Расул Аскарович Тренер

15. Давтян Эдуард Ильич Тренер



Фристайл- акробатика 7 спортсменов, 3 тренера

16. Инкарбек Баглан ЮКГУ 4-курс

17. Акжигит Маржан ЮКГУ 1-курс

18. Алдабергенова Жанбота КазНУ 4-курс

19. Калмурзаева Акмаржан ЮКГУ 4-курс

20. Бадрутдинов Ильдар ЮКГУ 1-курс

21. Батырбаев Нурлан ЮКГУ 1-курс

22. Жолдас Аяна ЮКГУ 1-курс

23. Аблятифов Рустам Тренер

24. Аблятифов Мурат Тренер

25. Намереков Геннадий Тренер

Горнолыжный спорт 2 спортсмена, 1 тренер

26. Кучин Захар Евгеньевич КазАСТ 3-курс

27. Григорова Мария КазАСТ 4-курс

28. Шубин Алексей Тренер

Фигурное катание 5 спортсменов, 3 тренера

29. Турсынбаева Элизабет КазАСТ 1-курс

30. Байтканов Абиш КазАСТ 4-курс

31. Мамбекова Айза КазАСТ 1-курс

32. Панихин Артур КазАСТ 1-курс

33. Адыханова Жансая КазНУ 1-курс

34. Узурова Куралай Тренер

35. Султаналиева Пакашан Тренер

36. Бекбауова Зарема Тренер

Фристайл ски-кросс 2 спортсмена, 1 тренер

37. Бабакин Данил КазАСТ 1-курс

38. Сапиянова Айжан КазАСТ 3-курс

39. Сапиянов Еркен Тренер



Лыжные гонки 13 спортсменов, 4 тренера

40. Аскар Нуркен АРГУ им Жубанова 1-курс

41. Башмаков Наиль КГПУ 4-курс

42. Борцов Константин КазАСТ 4-курс

43. Гридин Никита Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 1-курс

44. Дюсенов Асет КазАСТ 3-курс

45. Климин Олжас Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 3-курс

46. Люфт Иван КАЗАСТ 2-курс

47. Люфт Мария КГПУ 1-курс

48. Мутагарова Эльмира КазАСТ 4-курс

49. Шалыгина Ксения КГПУ 2-курс

50. Тюленева Валерия КазАСТ 3-курс

51. Шурыга Ангелина КазАСТ 4-курс

52. Эбель Тамара КазАСТ 1-курс

53. Спиридониди Иван Тренер

54. Тишков Сергей Тренер

55. Сергеева Татьяна Тренер

56. Базартаев Аян Тренер



Фристайл Могул 5 спортсменов, 2 тренера

57. Амренова Аяулым КазАСТ 1-курс

58. Геберт Александр КазАСТ 2-курс

59. Горлачев Константин КазАСТ 3-курс

60. Колмаков Павел КазАСТ 3-курс

61. Цинн Олег КазАСТ 2-курс

62. Круглыхина Елена Тренер

63. Бармашов Дмитрий Тренер



Шорт трек 10 спортсменов, 2 тренера

64. Амиргалиева Алия КГПУ 1-курс

65. Бахиткереева Кадиша КГПУ 1-курс

66. Ребик Евгений КГПУ 3-курс

67. Волковицкая Алена КазАСТ 1-курс

68. Шамуханов Еркебулан КГПУ 3-курс

69. Жаксыбаев Мерсаид КГПУ 4-курс

70. Бейсеев Нурлыбек КазНУ 2-курс

71. Кажгали Нуртилек КазАСТ 3-курс

72. Хан Яна КазАСТ 1-курс

73. Никиша Денис КазАСТ 4-курс

74. Гамидов Петр Тренер

75. Султаналиев Азамат Тренер



Хоккей 23 спортсмена, 5 тренеров

76. Самойлов Никита КазАСТ 4-курс

77. Александров Степан КазАСТ 3-курс

78. Бояркин Никита КазАСТ 2-курс

79. Гренц Дмитрий КазАСТ 4-курс

80. Гурков Дмитрий КазАСТ 3-курс

81. Ибрайбеков Мадияр КазАСТ 4-курс

82. Клещенко Никита КазАСТ 3-курс

83. Кудрявцев Сергей КазАСТ 4-курс

84. Севидов Валерий КазАСТ 4-курс

85. Шалапов Егор КазАСТ 4-курс

86. Пелевин Александр КазАСТ 3-курс

87. Степаненко Иван КазАСТ 4-курс

88. Никулин Владислав КазАСТ 4-курс

89. Шестаков Аркадий КазАСТ 4-курс

90. Лихотников Артем КазАСТ 4-курс

91. Панюков Кирилл КазАСТ 3-курс

92. Некряч Антон КазАСТ 4-курс

93. Шетле Артур КазАСТ 3-курс

94. Яковлев Андрей КазАСТ 4-курс

95. Преснов Дмитрий КазАСТ 3-курс

96. Гурин Валерий КазАСТ 2-курс

97. Нургалиев Эмиль КазАСТ 2-курс

98. Титов Никита КазАСТ 4-курс

99. Михайлис Юрий Тренер

100. Верещагин Георгий Тренер

101. Неверко Константин Тренер

102. Корешков Александр Тренер

103. Ишмаков Олег Врач



Бенди 16 спортсменов, 3 тренера

104. Ахметжанов Бержан КазАСТ 1-курс

105. Орынбасар Ардак КазАСТ 3-курс

106. Утебалиев Максим КазАСТ 4-курс

107. Кадиржанов Султан КазАСТ 4-курс

108. Темиралин Куаныш КазАСТ 4-курс

109. Мұхит Болат КазАСТ 1-курс

110. Глухов Илья Андреевич КазАСТ 4-курс

111. Малышев Андрей КазАСТ 3-курс

112. Амангелдиев Ершат КазАСТ 1-курс

113. Гущин Андрей КазАСТ 2-курс

114. Оралов Даурен КазАСТ 1-курс

115. Бектұрған Азат КазАСТ 2-курс

116. Бөкешов Нұрбол КазАСТ 1-курс

117. Свешников Антон КазАСТ 3-курс

118. Кадиржанов Амир Хромтауский горно-технический колледж 3-курс

119. Михалкин Антон КазАСТ 4-курс

120. Уразгалиев Нурлан Тренер

121. Жаксымбетов Оралбай Тренер

122. Шавалдин Никола Тренер

Штаб

123. Мустафаев Садық Шонмурынович Генеральный директор ННПЦФК

124. Акедилов Жаснур Толагаевич Генеральный секретарь НСССК

125. Петрухин Дмитрий

126. Аяшев Садык Ыкласович Зам директор ННПЦФК

127. Андалиева Асель Рахатовна НСССК

128. Тулегенов Аманжол НСССК

129. Музапаров Аман ННПЦФК

130. Кушбаев Аян Казспорт

131. Кудеров Телжан Казспорт

132. Хасанова Сайипжамал Врач

133. Чимиров Хаки Яхярович Масажист

134. Махатова Самал ННПЦФК

135. Кулахметов Кайдар НСССК

Предыдущая Зимняя Универсиада-2017 прошла в Алматы. Тогда соревнования прошли в 12 видах спорта, пв нашу страну приехали спортсмены-студенты из 56 стран мира, На домашней Универсиаде-2017 казахстанцы заняли рекордное 2 место в общекомандном зачете.

Альберт Ахметов

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