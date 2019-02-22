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Аким Акмолинской области Малик Мурзалин отметил рост экономических показателей региона

В области, благодаря росту бюджета развития в 1,7 раза за последние два года, значительно увеличились расходы на развитие социальной сферы, ЖКХ, дорожной инфраструктуры.

Фото : bnews.kz22 февраля 2019, 11:32

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на отчетной встрече с населением отметил, что по основным направлениям социально-экономического развития региона в 2018 году обеспечена положительная динамика, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

"Импульсом экономической активности стал рост частных инвестиций, объем которого возрос на 126%. Всего общий объем капиталовложений в экономику (с учетом бюджетных средств) составил 270 млрд тенге”, -- отметил руководитель региона.

В области, благодаря росту бюджета развития в 1,7 раза за последние два года, значительно увеличились расходы на развитие социальной сферы, ЖКХ, дорожной инфраструктуры.

Малик Мурзалин также отметил и рост налоговых поступлений и других платежей в местный бюджет, составивший 113%. Всего в местный бюджет поступило 69,3 млрд тенге, где только за эмиссию в окружающую среду собрано 2,8 млрд тенге, с увеличением в 1,6 раза.

"Сверхплановые доходы позволили дополнительно увеличить финансирование социально значимых программ и проектов", - заключил аким области.


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