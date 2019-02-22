Казахстан ввел запрет на ввоз бензина из России
Запрет вводится на три месяца.
Фото : Zakon.kz22 февраля 2019, 12:34
Министр энергетики Казахстана подписал приказ от 18 февраля 2019 года "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации", сообщает Zakon.kz.
Документ вводит запрет на ввоз бензина в Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом сроком на три месяца.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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