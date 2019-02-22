Коллегию департамента АДГСПК Актюбинской области провели в формате свободного общения

Координаторы мероприятия отказались от привычного формата совещаний.

Безупречное служение народу – залог успешного государства. Под таким девизом прошла коллегия Актюбинского областного департамента АДГСПК, направленная на обсуждение достигнутых результатов и задач, а также предстоящих целей на 2019 год, передает Zakon.kz.

Организовав площадку свободного общения с обменом мнений, координаторы мероприятия отказались от привычного формата совещаний.

На мероприятии в новом расширенном формате приняли участие глава региона Бердыбек Сапарбаев, секретарь областного маслихата Сания Калдыгулова, руководитель департамента Национального бюро Мирлан Мухамбетов, руководитель областного департамента АДГСПК Расул Медетов, депутаты областного маслихата, руководители государственных органов, ВУЗов, члены СМГ, представители бизнеса, СМИ и блогеры.

Неформальный диалог начался с выступления руководителя областного департамента АДГСПК Расула Медетов, который вкратце изложил о проделанной работе, достигнутых целях и планах на предстоящий год.

Далее встреча продолжилась обсуждением вопросов изменения организационной культуры госорганов и избавления от отдельных элементов в повседневной деятельности, препятствующих эффективной работе государственных служащих, а также трансформации их сознания.

Так, в своем выступлении аким района Алматы города Актобе Алмаз Алимбаев отметил о необходимости внедрения понятии "Open space", "front office","сервисный акимат", как один из инструментов открытости и доступности государственных органов.

Далее участник коллегии, выпускник II выпуска школы государственной службы "Мансап" Евгении Артыгалиев поделился своими впечатлениями в осваивании профессиональных навыков государственного служащего со студенческой скамьи и опытом поступления на государственную службу без чьей либо поддержки.

Также во время обсуждения участники коллеги не оставили без внимания актуальные вопросы по цифровизации государственных услуг, роль общественности в формировании антикоррупционной культуры, защита бизнеса и искоренении коррупционных проявлении.

В завершении руководитель областного ДАДГСПК Расул Медетов, отметил о переходе к свободной от коррупции государственной службе, в центре внимания которой должен быть человек и его потребности.

"Восприятие коррупции зависит во многом от наличия действенных каналов коммуникаций. В целом, считаю, нам надо в корне менять подходы к информированию общества о своей деятельности. Население практически ничего не знает о лидерах позитивных изменений среди государственных служащих. Нужно доступнее освещать и достижения госорганов. Надо обо всем этом говорить. Но, самое главное, нам надо перестроить коммуникационную стратегию таким образом, чтобы она находила отклик, побуждала людей помогать нам", - сказал Медетов.

Также по завершению он призвал все государственные органы принять участие в челлендже "самый сервисный и этичный государственный орган".

По итогам дискуссии были выработаны предложения, позволяющие наладить эффективную работу государственных служащих.

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