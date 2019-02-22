Саксаул незаконно вырубали в Алматинской области

Грузовик с грузом задержали полицейские.

Полицейские Алматинской области задержали 41-летнего жителя Балхашского района, подозреваемого в незаконной вырубке саксаула, передает Zakon.kz.

Сотрудники областной природоохранной полиции близ села Береке Балхашского района задержали ГАЗ-53, заполненный под завязку свежевырубленным саксаулом.

Водитель грузовика не смог представить стражам порядка каких-либо разрешительных документов на порубку и провоз древесины, в связи с чем автомашину с незаконным грузом доставили в районное подразделение полиции.

"В задержанной автомашине обнаружено свыше 3 кубометров молодого саксаула, на вырубку которого в Казахстане наложен запрет, действующий до 2023 года. Причиненный государству ущерб пока подсчитывается. По факту возбуждено уголовное производство. На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке" - сообщил начальник Отдела природоохранной полиции ДП Алматинской области подполковник Ерлан Куджаков.

В ведомстве дополнили, что в регионе с 14 февраля продолжается профилактическая отработка "Браконьер", в ходе которой по фактам незаконной порубки древесины возбуждено 8 уголовных с изъятием более 10 кубометров леса.

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