Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Саксаул незаконно вырубали в Алматинской области

Грузовик с грузом задержали полицейские.

Фото : пресс-служба Департамента полиции Алматинской области22 февраля 2019, 12:41

Полицейские Алматинской области задержали 41-летнего жителя Балхашского района, подозреваемого в незаконной вырубке саксаула, передает Zakon.kz.

Сотрудники областной природоохранной полиции близ села Береке Балхашского района задержали ГАЗ-53, заполненный под завязку свежевырубленным саксаулом.

Водитель грузовика не смог представить стражам порядка каких-либо разрешительных документов на порубку и провоз древесины, в связи с чем автомашину с незаконным грузом доставили в районное подразделение полиции.

"В задержанной автомашине обнаружено свыше 3 кубометров молодого саксаула, на вырубку которого в Казахстане наложен запрет, действующий до 2023 года. Причиненный государству ущерб пока подсчитывается. По факту возбуждено уголовное производство. На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке" - сообщил начальник Отдела природоохранной полиции ДП Алматинской области подполковник Ерлан Куджаков.

В ведомстве дополнили, что в регионе с 14 февраля продолжается профилактическая отработка "Браконьер", в ходе которой по фактам незаконной порубки древесины возбуждено 8 уголовных с изъятием более 10 кубометров леса.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты