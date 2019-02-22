Теннисистка Зара Даркен пробилась в полуфинал турнира серии "Tennis Europe"

22 февраля казахстанка за выход в финал турнира поспорит с россиянкой Ксенией Смирновой.

Фото : пресс-служба

Юная теннисистка Зара Даркен пробилась в полуфинал турнира серии "Tennis Europe", передает пресс-служба Федерации Тенниса Казахстана. Казахстанская теннисистка Зара Даркен вышла в полуфинал международного турнира серии "Tennis Europe" в белорусском Гомеле. 21 февраля юная Зара (тренер Сергей Борисович Квак) в четвертьфинале турнира переиграла теннисистку из Беларуси Юлию Перапехину со счетом 7:6(5), 6:0. 22 февраля казахстанка за выход в финал турнира поспорит с россиянкой Ксенией Смирновой. Напомним, что ранее казахстанка заняла первое место в подгруппе "А", где сыграла с россиянкой Екатериной Пестеревой, Ксенией Романовской и Мартой Мелничинок (Беларусь).

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