Борьба с коррупцией среди военных: подаренный торт - в государственный фонд

Все, что превышает сумму 5050 тенге, расценивается как взятка, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

В Алматинском региональном гарнизоне началась информационно-разъяснительная работа по соблюдению законодательства о противодействии коррупции, сообщает Zakon.kz.

Данной работой охвачены не только руководители, но и весь личный состав войсковых частей, местных органов военного управления, высших военных учебных заведений. В ходе таких встреч представителями Главного управления военной полиции были смоделированы различные жизненные ситуации, провоцирующие коррупционные правонарушения, и каждый присутствующий мог увидеть, что может испытать на себе человек, их совершивший.

О том, как сформировать антикоррупционную устойчивость у военнослужащих, рассказывает старший офицер управления по противодействию коррупции Главного управления военной полиции подполковник Нурбол Алтынбеков: «Следуя этическим нормам Закона «О государственной службе», государственные служащие и сотрудники бюджетных организаций не имеют право получать подарки ни в каком виде. Не являются исключением даже плитка шоколада, или торт и иные подношения стоимостью менее 2 МРП. Для дарителя предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП, а для получившего подарок - 600 МРП. Все, что превышает сумму 5050 тенге, расценивается как взятка, за которую предусмотрена уголовная ответственность».

Также старший офицер пояснил, что если подарок поступил без ведома военнослужащего, то его необходимо в семидневный срок сдать в специальный государственный фонд.

- Возьмем, к примеру, торт, который вы, войдя в кабинет, обнаружили у себя на столе. Без лишнего промедления подарок нужно отнести в государственный фонд, где вам предложат выкупить его за символическую стоимость, тогда вы сможете насладиться тортиком без коррупционных рисков, - говорит Нурбол Алтынбеков.

По его словам, именно бытовая коррупция формирует неправильные взгляды у рядового состава военнослужащих, которые не должны совершать коррупционных действий не из-за страха наказания, а, прежде всего, из убежденности, что такие действия недостойны и противоречат жизненным принципам.

В рамках выездной группы военнослужащим подробно разъяснили основные положения антикоррупционного законодательства, в том числе порядок действий при обнаружении признаков коррупции, о мерах наказания и так далее. В целях изучения и выявления коррупционных рисков проведено анкетирование, показаны видеоролики, направленные на профилактику и предупреждение коррупции в воинской среде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!