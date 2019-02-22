В ВКО выросли объемы привлекаемых инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

Господдержка АПК в виде субсидий составила 17,5 млрд тенге.

За прошедший год в отрасль вложено более 27 млрд. тенге, рост составил 138%. Господдержка АПК в виде субсидий составила 17,5 млрд тенге, передает пресс-служба акима региона.

На кредитование сельского населения по Программе продуктивной занятости "Еңбек" было выдано 3,2 млрд. тенге. Активно продолжается программа развития молочного животноводства. Объемы сбора молока с 2015 года выросли в натуральном выражении в 9,8 раз (с 3,7 тыс. тонн до 36,2 тыс. тонн) в денежном выражении в 11,6 раз (с 240,5 млн. тенге до 2,7 млрд. тенге).

Увеличение объемов молока спровоцировало расширение мощностей молокоперерабатывающих предприятий. К примеру, ведущее предприятие в этой области "Эмиль" начало реконструкцию по увеличению мощностей с 36 тыс. тонн до 56 тысяч тонн в год. По мясному направлению реализуются два крупных проекта соответствующих мировому уровню, которые позволят выйти на международный рынок экспорта мяса. Один - совместный с иранской компанией проект строительства мясоперерабатывающего комбината с глубокой переработкой до 30 тысяч мяса ТОО "АгроПортал" в городе Семей, второй – строительство мясоперерабатывающего комбината ТОО "Евразия АгроХолдинг" с Австралийским холдингом "CedarMeatsPty" мощностью 11,5 тысяч тонн мяса в год.

При полной загрузке мясокомбинатов ежегодная потребность составит 148 тыс. голов крупного и 671 тыс. голов мелкого рогатого скота. Для этого в области начаты работы по увеличению количества откормочных площадок и поголовья скота. В целом, в рамкаx реализации Программы развития животноводства в течение года в области будут открыты дополнительно 10 пунктов приема молока, что позволит закупить у населения до 48 тыс. литров молока. Также будут увеличены посевные площади кормовых культур на 40 тыс. га и планируется строительство Центра оптово-розничной торговли продукции сельского хозяйства.

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