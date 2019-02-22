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Предупреждение о шторме распространили в нескольких областях Казахстана

23 февраля в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.

Фото : Pixabay22 февраля 2019, 15:26

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

23 февраля в Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, местами порывы 23 м/с.

В Петропавловске 23 февраля ожидается низовая метель, ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

23 февраля в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.


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